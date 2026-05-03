Gelinini katleden kayınvalidenin ağızları açık bırakan ifadesi! Pencerede sigara içip “namus meselesi” demiş

Şişli’de, gelini Burçin Şahin’i silahla başından vurarak katleden Menekşe K.’nin ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın ifadesinde, 'Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun' dedi. Sinirlendim ve ateş ettim" dediği bildirildi. Menekşe K.'nin, gelinini öldürdükten sonra "namus meselesi" deyip pencerede sigara içtiği de öğrenildi.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Eskişehir Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, Menekşe K. isimli saldırgan, “hırsızlık” suçundan 6 yıldır cezaevinde olan oğlu Haydarcan K.’nin eşi Burçin Şahin’i, ruhsatsız silahla başından vurarak öldürdü. Menekşe K.’nin emniyet ifadesi ortaya çıktı.

BALKONDA SİGARA İÇİP “NAMUS MESELESİ” DEMİŞ!

Saldırganın, cinayetin ardından pencereye çıkarak "Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim" dediği ve bir süre sigara içtiği ileri sürülürken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.’nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği bildirildi.

Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, eşi Burçin Şahin’in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

“SİNİRLENDİM VE ATEŞ ETTİM”

Menekşe K, ifadesinde "Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun" dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAPİS CEZASI VARMIŞ!

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.’nin ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

