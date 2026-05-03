Son dakika | Sarıyer'de hastanede yangın

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI!

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ!

Çıkan yangın paniğe yol açarken hastalar kısa süre içinde içerden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerinin devam ettiği ifade edildi. (DHA)