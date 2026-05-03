Kızanlık sakinler, AKP'li İnci'ye ait taş ocağının yeniden açılmaması için yürüdü!

Sakarya'nın Hendek ilçesi Kızanlık Mahallesi'nde, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin sahibi olduğu taş ocağının yeniden açılmasına yönelik girişim protesto edildi. Mahalle sakinleri pankart ve sloganlarla yürürken; mahallelerinin suyuna, toprağına ve doğasına dokunulmaması çağrısı yaptı.

AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin ortağı olduğu İnci Grup'un Sakarya'nın dört bir yanında bulunan taş ocaklarından biri de Hendek'in Kızanlık Mahallesi'nde bulunuyor.

Yıllar önce kapatılan taş ocağı, İnci'nin yeniden milletvekili seçildiği 2023 seçimlerinin hemen ardından yeniden iş makinelerinin getirilmesiyle gündeme gelmişti. Son günlerde ise Milletvekili İnci'nin taş ocağını yeniden faaliyete açmak için Ankara'da görüşmeler yaptığı konuşulmaya başlandı.

HENDEK VE SAKARYA MERKEZİNDEN DESTEK

Medyabar'ın haberine göre Hendek Kızanlık Mahallesi sakinleri söz konusu girişimlere tepki göstermek için bir protesto gösterisi düzenledi.

Kızanlık Mahallesi Muhtarı Osman Şahin öncülüğünde, 7'den 70'e vatandaşların katıldığı gösteriye Anahtar Parti Sakarya İl Başkanı Hakan Yazıcı, partinin Hendek yöneticileri, Hendek Batum Gürcü Kültür Derneği Başkanı Özcan Nişancı ve yönetim kurulu üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi.

DİKKAT ÇEKEN PANKART VE SLOGANLAR

Kızanlık Mahallesi meydanında toplanan kalabalık, "Taş ocağına hayır; Toprağımıza, suyumuza dokunmayın; köyümüze dokunma; orman katliamına hayır; toz değil temiz hava solumak istiyoruz; doğa miras değil emanettir" yazılı pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki taş ocağına yürüdü.

ESKİ VE YENİ MUHTAR YAŞANANLARI ANLATTI

Mahalle Muhtarı Osman Şahin ve eski muhtar Haydar Çamur, söz konusu taş ocağının geçmişte mahallelerine ve çevreye verdiği zararı anlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

