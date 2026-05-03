Durakta otobüs bekleyen mühendis kamyonun altında kalarak can verdi! Aileden "ihmal" isyanı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda, 27 Nisan günü meydana gelen olayda, çalıştığı iş yerinin servisinden inerek İETT durağında otobüs bekleyen 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop’a, şoför Ercan Ç. kontrolündeki kamyonet çarptı. Kaza tespit tutanağına göre, yolda bulunan rögar kapağına çarpan kamyonet, daha sonra kaldırıma çıktı ve Selvitop’a çarptı.

MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada ağır yaralanan Selvitop, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görkem Selvitop, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“KAMYONET ŞOFÖRÜ VE RÖGAR KAPAĞINDAN SORUMLU KURULUŞ KUSURLU”

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet şoförü Ercan Ç.'nin bulvarda yerinden çıkan rögar kapağına çarptığı, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kaldırıma çıkarak o sırada otobüs bekleyen Selvitop’a çarptığı ifade edildi. Tutanakta, kamyonet şoförüyle rögar kapağından sorumlu kuruluş kusurlu bulundu.

“ARAÇLARI YAVAŞLATACAK ÖNLEMLER YOK”

Meydana gelen kazaya ilişkin konuşan Görkem Selvitop’un amcası Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop iş yerinden servise binip buraya geliyor. Evine gitmek için başka bir otobüse binmek üzere beklerken, arkadan gelen süratli bir kamyonet ışıkların önünde rögar kapağını altına alıp sürükleyerek ilerliyor. Araç kaldırıma çıkarak yeğenimi altına alıp eziyor." ifadelerini kullandı.

"Bu yolda daha önce de çok sayıda kaza oldu." diyen Güner, "Burada araçları yavaşlatacak önlemler yok, bunların yapılması gerekiyor. Bu nedenle hem araç şoföründen hem de gerekli çalışmaları yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız" sözlerini sarf etti. (DHA)