Durakta otobüs bekleyen mühendis kamyonun altında kalarak can verdi! Aileden "ihmal" isyanı

Durakta otobüs bekleyen mühendis kamyonun altında kalarak can verdi! Aileden "ihmal" isyanı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Küçükçekmece’de, bir kamyonet rögar kapağına çarparak kaldırıma çıktı ve durakta otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop’a çarptı. Yaşanan feci kazada Selvitop hayatını kaybetti. Selvitop'un amcası, söz konusu yolda birçok kazanın yaşandığını belirterek "Burada araçları yavaşlatacak önlemler yok. Hem araç şoföründen hem de gerekli çalışmaları yapmayan kurumlardan şikayetçi olacağız" dedi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda, 27 Nisan günü meydana gelen olayda, çalıştığı iş yerinin servisinden inerek İETT durağında otobüs bekleyen 38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop’a, şoför Ercan Ç. kontrolündeki kamyonet çarptı. Kaza tespit tutanağına göre, yolda bulunan rögar kapağına çarpan kamyonet, daha sonra kaldırıma çıktı ve Selvitop’a çarptı.

kucukcekmecede-otobus-beklerken-carpan-1290647-383979.jpg

MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada ağır yaralanan Selvitop, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görkem Selvitop, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

kucukcekmecede-otobus-beklerken-carpan-1290790-383979.jpg

“KAMYONET ŞOFÖRÜ VE RÖGAR KAPAĞINDAN SORUMLU KURULUŞ KUSURLU”

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet şoförü Ercan Ç.'nin bulvarda yerinden çıkan rögar kapağına çarptığı, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kaldırıma çıkarak o sırada otobüs bekleyen Selvitop’a çarptığı ifade edildi. Tutanakta, kamyonet şoförüyle rögar kapağından sorumlu kuruluş kusurlu bulundu.

kucukcekmecede-otobus-beklerken-carpan-1290792-383979.jpg

“ARAÇLARI YAVAŞLATACAK ÖNLEMLER YOK”

Meydana gelen kazaya ilişkin konuşan Görkem Selvitop’un amcası Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop iş yerinden servise binip buraya geliyor. Evine gitmek için başka bir otobüse binmek üzere beklerken, arkadan gelen süratli bir kamyonet ışıkların önünde rögar kapağını altına alıp sürükleyerek ilerliyor. Araç kaldırıma çıkarak yeğenimi altına alıp eziyor." ifadelerini kullandı.

AKP’li eski vekilin yeğeni feci kazada can verdi!AKP’li eski vekilin yeğeni feci kazada can verdi!

"Bu yolda daha önce de çok sayıda kaza oldu." diyen Güner, "Burada araçları yavaşlatacak önlemler yok, bunların yapılması gerekiyor. Bu nedenle hem araç şoföründen hem de gerekli çalışmaları yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız" sözlerini sarf etti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Kuralsızlık bir can daha aldı! Yaşlı adam yaya geçidinde hayatını kaybetti
Kuralsızlık bir can daha aldı! Yaşlı adam yaya geçidinde hayatını kaybetti
TIR dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü can verdi
TIR dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü can verdi
Eşi sosyal medya hesabı açtı diye kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tuttu!
Eşi sosyal medya hesabı açtı diye kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tuttu!