AKP’li eski vekilin yeğeni feci kazada can verdi!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin yakınlarında, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından alev alan otomobildeki yangın kısa süre içerisinde büyürken meydana gelen kazada 41 yaşındaki sürücü Murtaza Topal hayatını kaybetti. Araçta bulunan G.Ç. (30) ise yaralandı.

AKP’Lİ ESKİ VEKİLİN YEĞENİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. G.Ç., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren kişinin, cenazesi ise morga götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan araştırmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin iş insanı Murtaza Topal olduğu belirlendi. Murtaza Topal’ın 2008-2009 yıllarında AKP İl Başkanlığı ve sonrasında milletvekilliği görevini yürüten Salih Koca’nın yeğeni olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)







