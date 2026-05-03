İstanbul'da "Pes" dedirten görüntüler: Kaldırımda motosiklet sürdü kendisini uyaran turiste saldırdı

İstanbul'da yaya trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede, trafik kurallarını hiçe sayarak kaldırımdan ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, yayaların güvenliğini tehlikeye attı. O esnada kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu bir turist, üzerine doğru gelen motosikletliye tepki göstererek yolu açmasını istedi. Ancak kural ihlali yapan sürücü, hatasını kabul etmek yerine şiddete başvurdu.

KALDIRIMDA TEHLİKELİ SEYİR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı bir motosiklet sürücüsünün, yayalarla dolu olan kaldırımda motorunu sürdüğü görülüyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen sürücü, yoluna devam etmek isterken karşıdan gelen turistle karşı karşıya kaldı. Turistin, el işaretleriyle kaldırımın yayalara ait olduğunu hatırlatması üzerine gerilim tırmandı.

UYARIYA ŞİDDETLE KARŞILIK VERDİ

Motosikletli, kendisine yapılan sözlü uyarıya motorundan inerek yanıt verdi. Turistin üzerine yürüyen sürücü, çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışmasına rağmen turiste fiziksel saldırıda bulundu. Görüntülerde, saldırganın turisti ittiği ve yumruk savurduğu anlar net bir şekilde kaydedildi. Saldırı sonrası çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırılan motosikletli, olay yerinden yine motoruyla ayrıldı.

OLAY ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşanan arbede, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırganın saldırgan tavırları ve turistin maruz kaldığı şiddet tüm çıplaklığıyla yer alıyor.