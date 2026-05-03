Eşi sosyal medya hesabı açtı diye kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tuttu!

Erzurum’da, boşanma aşamasında olduğu eşinin sosyal medya hesabı açmasına sinirlenen S.T. (26), kayınpederinin evini pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı.

Erzurum’un Palandöken ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki S.T., boşanma aşamasında olduğu F.T.’nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi. Buna sinirlenen saldırgan, pompalı tüfeği alarak eşinin kaldığı kayınpederinin Türbe yolu üzerinde bulunan sitedeki evine gitti.

KAYINPEDERİNİN EVİNE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ!

Site bahçesine giren S.T., eşinin de bulunduğu 7 katlı apartmanın 1’inci katındaki daireye 4 el ateş etti. Saçmalar evin balkon camı ve bir odanın penceresine isabet etti.

Bu sırada olay yerine gelen M.T., oğlunu sakinleştirerek elindeki tüfeği almaya çalıştı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDI!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sevk edilen polis ekiplerini gören saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler S.T.’yi suç aleti pompalı tüfekle Afşar Sokak’ta yakaladı. S.T. isimli saldırgan gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada site bahçesinde 3 boş kartuş buldu.

Yaşanan korkunç olay, .evrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Söz konusu görüntülerde, eşinin bulunduğu daireye ateş eden S.T.’nin babası tarafından engellenmeye çalışıldığı görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

