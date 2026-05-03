Saldırgan asker eğlencesini kana buladı! 17 yaşındaki çocuk 14 gün direndi, kurtarılamadı

İstanbul’un Esenler ilçesinde bir saldırgan, asker eğlencesi için toplanan gruba silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer, hastanede 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi Tuna Caddesi’nde, 19 Nisan Pazar günü meydana gelen olayda, hızlı araç kullandığı için sözlü bir biçimde uyarılan Derviş G.(17) çevredekilerle tartışmaya başladı.

Derviş G. kısa süre sonra olay yerine silahla geri dönerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı.

14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Kurşunlardan biri, 17 yaşındaki Yusuf Arda Özer’e isabet ederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özer, 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

SALDIRGAN TUTUKLANDI!

Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli Derviş G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUĞUN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ!

Yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen ailesine teslim edildi. Özer'in cenazesi Esenler'de ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.(DHA)

