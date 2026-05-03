Bayılan sürücünün çarptığı direk üzerine düşmüştü! Mısırlı turist yaşam savaşını kaybetti

İstanbul’un Şişli ilçesinde sürücü Nil S.‘nin (24) bayılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, üzerine trafik ışıklarının bulunduğu direğin üzerine düştüğü Mısırlı Asma Salah Hegazy, kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi’nde, 14 Nisan günü meydana gelen olayda, Nil S., direksiyon başındayken bayılmıştı. Bunun üzerine otomobil, yol kenarında bulunan trafik ışığının bulunduğu direğe çarpmıştı.

DİREK MISIRLI TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLMİŞTİ!

Kazanın etkisiyle, trafik ışığının bulunduğu direk, bu sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin (43) üstüne devrilirken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan turist hastaneye kaldırılmıştı.

TURİST HAYATINI KAYBETTİ!

Mısırlı turist, sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Hegazy'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken Hegazy, kazadan 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI!

Kazaya karışan sürücü Nil S., 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nil S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

