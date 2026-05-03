Beykoz’daki su kesintisine ilişkin İSKİ’den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), oluşan hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle Beykoz'daki İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin özellikle üst kotlarında geçici olarak su temini sağlanamadığını, sistemin tam kapasite hizmet vermesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

İBB'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Elmalı Terfi İstasyonu ile Elmalı Arıtma Deposu'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kavacık bölgesini besleyen ana isale hattının geçici olarak devre dışı bırakıldığı, su temininin Çavuşbaşı Su Deposu üzerinden alternatif hat aracılığıyla sağlandığı belirtildi.

İBB'DEN BEYKOZ'DAKİ SU KESİNTİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, manevra odasında meydana gelen teknik arızalar nedeniyle 29 Nisan saat 12.00 ile 30 Nisan saat 05.00 arasında zorunlu su kesintisinin uygulandığı ve arızaların giderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sisteme yeniden su verilmesi sonrasında ise içme suyu hattında 200 milimetre çaplı boru arızası meydana gelmiş, 2 Mayıs'ta saat 12.00-16.00 arasında ilave bir kesinti yapılarak söz konusu arıza da giderilerek tekrar su verilmiştir. Söz konusu hattın yeniden devreye alınmasının ardından oluşan hava ve basınç dengesizlikleri nedeniyle Beykoz ilçesi İncirköy, Soğuksu ve Gümüşsuyu mahallelerinin özellikle üst kotlarında geçici olarak su temini sağlanamamıştır. İdaremizce konuya ilişkin çalışmalar, sahadaki ekiplerimizin koordinasyonunda kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, sistemin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi için süreç titizlikle takip edilmektedir." (AA)

