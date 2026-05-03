Öğrencinin can güvenliği talebine disiplin soruşturması

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve can kayıplarına yol açan okul saldırılarının ardından "güvenli okul" talep eden Bursalı lise öğrencileri hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Okul yönetiminin, ifade veren öğrencilere eylemi kendi iradeleriyle yapıp yapmadıklarını sorgulayan sorular yönelttiği belirtildi.

Şanlıurfa’da 16 kişinin yaralanması, Kahramanmaraş’ta ise sekiz öğrenci ve bir öğretmenin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan okul saldırıları, eğitim kurumlarındaki güvenlik sorununu gündeme taşıdı. Yaşanan bu olayların ardından öğrenciler, öğretmenler ve yurttaşlar, birçok kentte güvenlik önlemlerinin artırılması talebiyle protesto eylemleri gerçekleştirdi.

BURSA’DA OTURMA EYLEMİ VE BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bursa’nın Gürsu ilçesinde yer alan Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri, "güvenli okul" talebiyle öğle arasında okul bahçesinde bir oturma eylemi düzenledi. Sloganların atıldığı eylem, öğle arasının bitimiyle sona erdi. Ancak eylemin ardından okul yönetimi, katılan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlattı.

ÖĞRENCİLERE YÖNELTİLEN DİKKAT ÇEKİCİ SORULAR

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan öğrencilere, eylemin içeriğinden ziyade organizasyonuna dair sorular sorulduğu öne sürüldü. Bazı öğrencilere, “Bu eylemi yapmaya sizi öğretmenler mi yönlendirdi?” şeklinde sorular yöneltildiği belirtildi. Bu yaklaşım, öğrenci ve veliler arasında tepkiyle karşılandı.

“GÜVENLİK TALEBİ SUÇ DEĞİLDİR”

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN), Eğitim Sen ve Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), yaşanan sürece ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ifade eden kuruluşlar, “Öğrencilerin güvenli okul talebi suç değildir” dedi.

Açıklamada, öğrencilerin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarda güvenlik kaygısı yaşamasının doğal bir durum olduğu vurgulanarak, “Bu meşru talebi bastırmaya yönelik adımlar kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı. Sendikalar, disiplin soruşturmasının geri çekilmesi çağrısında bulunurken, Salı günü okul binası önünde konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

