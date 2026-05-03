Son dakika | Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan Almina 18 gün sonra hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'taki okul saldırısından 18 gün sonra bir kahreden haber daha geldi. Saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu isimli öğrenci, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel acı haberi şöyle duyurdu:

“Yüreğimiz bir kez daha yandı.

15 Nisan’da yaşanan elim okul saldırısında ağır yaralanarak tedavi altına alınan evladımız Almina Ağaoğlu’nu da kaybettik.

Başımız sağolsun.

Almina’mızı Bugün öğle namazını müteakiben Abdülhamidhan Camii’nden Hakk’a uğurlayacağız.”

Almina Ağaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağaoğlu, otopsinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Almina Ağaoğlu ile birlikte saldırıda ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

