Genç avukatın katilinin ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla vurdum

Bursa Gürsu ilçesinde 26 yaşındaki Avukat Hatice Kocaefe'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından yakalanan katil zanlısı Hakkı Çetin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli ifadesinde, birlikte iş yaptığı kişilerle aralarındaki borç ilişkisini anlattığını ve çekleri ödeyeceğini bildirmesine rağmen dosyanın icraya verilmesine 'çok öfkelendiğini' söyledi. Borcunu ödemediği için kendisine icra takibi başlatan tarafı tehdit eden Çetin'in dosyasında; Kocaefe'nin, çekini icraya verenlerden biri olması nedeniyle hedef haline geldiği belirtildi.

Zanlı emniyetteki ifadesinde şu sözleri kullandı: "Silahı Elif Ç.'ye çevirmiştim, Hatice'yi yanlışlıkla vurdum. İcraya başvurdukları için çok sinirlendim."

Çetin ifadesinin devamında, Elif Çalışkan'ı gördükten sonra ateş ettiğini, çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini ve olayın ardından hızla kaçarak farklı noktalara gidip saklanmaya çalıştığını anlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI SALDIRI ÖNCESİ BÖLGEDE DOLAŞTIĞINI GÖSTERDİ

Zanlının emniyetteki "Yanlışlıkla vurdum" ifadesine karşın, soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları olay öncesine dair detayları ortaya koydu. Görüntülerde, şüphelinin olay öncesinde köy meydanında araçla bir süre tur attığı tespit edildi. Kayıtlarda şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve bir süre sonra doğrudan saldırının gerçekleştiği noktaya yöneldiği görüldü.

AVUKATIN YOLU OTOMOBİLLE KESİLDİ

Olay, pazartesi günü saat 17.00'de Gürsu'nun Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Hakkı Çetin'in, armut satışı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Elif Çalışkan'ın avukat kız kardeşi Hatice Kocaefe'ye icra takibiyle karşılık verilmesinin ardından, iki kardeşe tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü. Avukat Kocaefe'nin hukuki süreçten vazgeçmemesi üzerine gerginlik arttı.

Aile üyeleriyle birlikte iş yerine giden Hatice ve Elif, otomobille yolları kesilen saldırıda hedef oldu. Silahlı saldırıda Elif Çalışkan dizinden yaralanırken, Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kocaefe hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan Elif Çalışkan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından kaçan ve saklandığı evde yakalanan şüphelinin yapılan incelemelerinde, daha önce de beş ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu tespit edildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakkı Çetin ile beraber, kendisine yardımla suçlanan toplam beş kişi mahkemece tutuklandı. Dosyada yer alan diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.