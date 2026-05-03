Özgür Özel ve Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder mesajları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı yayımladı.

“BARIŞA ADANMIŞ ÖMRÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ”

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder’i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder için anma çağrısı

“Hayatı boyunca, barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi” sözlerini sarf eden Özel, “Türkiye’nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFINI SONSUZLUK İŞARETİYLE PAYLAŞTI!

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, yaptığı sosyal medya paylaşımında Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını sonsuzluk işaretiyle paylaştı.

GEÇTİĞİMİZ YIL HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Önder'in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.