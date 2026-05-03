Özgür Özel ve Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder mesajları

Özgür Özel ve Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder mesajları
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı yayınladı. Özel, yaptığı açıklamada “Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız” derken Demirtaş, Önder’in fotoğrafını sonsuzluk işaretiyle paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için anma mesajı yayımladı.

sirri-sureyya-cnder.jpg

“BARIŞA ADANMIŞ ÖMRÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ”

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder’i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder için anma çağrısıDEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder için anma çağrısı

“Hayatı boyunca, barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi” sözlerini sarf eden Özel, Türkiye’nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

zgur-ozel-tweet.png

FOTOĞRAFINI SONSUZLUK İŞARETİYLE PAYLAŞTI!

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, yaptığı sosyal medya paylaşımında Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını sonsuzluk işaretiyle paylaştı.

demirtas-tweet.png

GEÇTİĞİMİZ YIL HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Sırrı Süreyya Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Önder'in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
İmamoğlu'ndan Vahap Seçer'e TBB tebriği
İmamoğlu'ndan Vahap Seçer'e TBB tebriği
BUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildi
BUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildi