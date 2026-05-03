Son dakika | Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

Son dakika haberi... CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "yolsuzluk ve rüşvet" soruşturmasında tutuklanan ve şirketlerine TMSF'nin kayyum olarak atandığı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP ile ilişiği tamamen kesildi. Sızdırılan görüntülerle başlayan sürecin ardından CHP Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklandıktan sonra belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yalım'ı partiden ihraç ettiklerini duyurdu.

KESİN İHRAÇLA SEVK EDİLMİŞTİ

Emre, geçtiğimiz ay partisinin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle ve tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini bildirmişti.

Son Dakika | Uşak Belediyesine ikinci dalga operasyon: CHP İl Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA AÇIKLAMA

Konu hakkında CHP İletişim tarafından da açıklama yapıldı. CHP İletişim tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"BİLGİLENDİRME Özkan Yalım, Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs’ta olağanüstü toplanarak, partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SULH CEZA HAKİMLİĞİ MAL VARLIĞINA EL KOYMUŞTU

Yalım’ın tutuklanmasının ardından mahkeme heyeti, mal varlığına yönelik yaptırımları da devreye soktu. Sulh Ceza Hakimliği, verdiği karar doğrultusunda Yalım’ın mal varlığına el koydu ve Yalım’a ait şirketlere TMSF'yi kayyum olarak atadı.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, polislerin gözaltına alıp tutuklamaya sevk ettiği Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında çekilen söz konusu görüntüler nedeniyle parti üyeliğini askıya aldıklarını daha önce açıklamıştı. YDK'ya sevk ile başlayan süreç, partinin aldığı kesin ihraç kararıyla sonuçlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

