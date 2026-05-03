Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun'dan savcılığın inceleme kararına tepki

İBB Davası'nda tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun'un Aile Dayanışma Ağı'ndaki konuşması hakkında savcılık tarafından başlatılan incelemeye Torun'dan tepki geldi. Torun, "Benim savaşım hukuk savaşı, insanlık savaşı" ifadelerini kullandı.

İBB Davası'nın 30 Nisan'da görülen 15 kişinin tahliye edildiği 30. celsesinin arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun avukatı da olan eşi Tuba Torun ADA (Aile Dayanışma Ağı' toplantısında sert açıklamalarda bulunmuştu.

Torun, buradaki açıklamasının sonunda şunları demişti:

"Biz bu zamana kadar gerçekten çok saygın bir şekilde, sakin bir şekilde haklarımızı talep ettik. Şu saatten sonra, bu akşam, benim kocam Aykut Erdoğdu, 33 yıl bu devlete hizmet etmiş, AK Parti'nin boy boy yolsuzluklarını dökmüş olan Aykut Erdoğdu, dört dönem milletin temsilciliğini yapmış Aykut Erdoğdu salınmazsa, buradan ilan ediyorum, bu savaş ilanıdır! Savaş ilanıdır!"

İNCEMELEYE TEPKİ: BENİM SAVAŞIM HUKUK, İNSANLIK SAVAŞI

Torun, celse arasında yaptığı konuşmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme hakkında açıklamada bulundu.

Torun tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Adı üzerinde Aile Dayanışma Ağı’nda avukat değil eş olarak yaptığım açıklamam belli ki muktedirleri rahatsız etmiş. Etkili olan hiçbir şey cezasız kalmıyor, bunu çoktan öğrendik.
Haksızlığa boğduğunuz insanların acısından ve hakikati dile getirmesinden korkmakta haklısınız.
Zira bu artık hukuk bir yana, vicdandan da eser kalmadığının ortaya konulmasıdır.
İstediğiniz boynu bükük, gözü yaşlı mağdur prototipine uymadık diye tehdit olarak algılanmamız abesle iştigal.
“Bu defa da salmadılar tüh” deyip eve gidecek yüreğimizin kalmamış olmasının açıklamasını yapmam.
Benim savaşım hukuk savaşı, insanlık savaşı.
İstediğiniz kadar sorgulayabilirsiniz.
Acı sorgulanmaz.
Ben acımı sorgulatmam."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

