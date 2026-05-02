Son Dakika | Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun hakkında inceleme! Bakırköy Başsavcılığı açıkladı

Son dakika... İBB Davası'nda tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eşi Avukat Tuba Torun'un Aile Dayanışma Ağı'ndaki konuşması nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı:

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba TORUN ERDOĞDU’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı

