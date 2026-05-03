CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'deki çalışma koşullarına ve iş kazası verilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karabat, Türkiye’nin işçi hakları konusunda dünya genelindeki kötü karnesine dikkat çekti.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Küresel Haklar Endeksi 2025 raporunu referans gösteren Karabat, Türkiye'nin işçi hakları açısından dünyanın en kötü 10 ülkesinden biri olduğunu belirtti.

TÜİK’in enflasyon verilerindeki tutumunun bir benzerinin SGK tarafından iş sağlığı verilerinde sergilendiğini öne süren Karabat, Makina Mühendisleri Odası’nın raporuna dikkat çekti. Rapora göre, SGK'nın son 25 yılda meslek hastalığı kaynaklı ölümleri sadece 128 olarak gösterdiğini, ancak ILO standartlarına göre Türkiye'de her yıl en az 10 bin işçinin meslek hastalıkları nedeniyle vefat ettiği ifade edildi.

Karabat'ın 'TÜİK enflasyonu SGK da iş cinayetlerini gizliyor' başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı 9 maddelik paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"1) AKP, “işsizlik tek hanede” yalanlarını savunmaya devam etsin, biz Türkiye’de çalışma koşullarındaki gerçek tabloyu gözler önüne serelim.

2) Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Küresel Haklar Endeksi 2025 raporuna göre Türkiye, 2025 yılında işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. İşçiler açısından en kötü 10 ülke Bangladeş, Belarus, Ekvador, Mısır, Esvatini, Myanmar, Nijerya, Filipinler, Tunus ve Türkiye oldu.

3) Çalışanların can güvenliği de sağlanamıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin 2026 Mart ayı verilerine göre, mart ayında en az 148 işçi hayatını kaybetti. Bunların da 8’i çocuk! Yılın ilk üç ayında yaşamını yitiren işçi sayısı da 432’ye ulaştı. Bu korkunç tablo karşısında ise AKP sadece seyirci oluyor.

4) Bununla beraber, iş sağlığı ve güvenliği verileri, tıpkı TÜİK’in enflasyon verilerini manipüle ettiği gibi SGK tarafından gizlenmektedir. Makina Mühendisleri Odası’nın son 25 yılı ele alan raporunda şu dikkat çeken tespit yer almaktadır: