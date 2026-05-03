Sırrı Süreyya Önder mezarı başında anıldı!

İstanbul’da, 3 Mayıs 2025 tarihinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene, Önder’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Pervin Buldan, Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer ve çok sayıda siyasi parti ile demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

“DOSTLARINA SENİ KENDİ SESİNDEN DİNLETMEYE GELDİM”

Düzenlenen anma töreninde Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir, "Can buraya ‘dedemin bahçesi’ diyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum ama öyle tatlısın ki neşe veriyor" ifadelerine yer verdi.

Kandemir, sözlerinin devamında “Geçen sene bugün AKM’de günlük şiirleri okumaya çalışmıştım, yalnızca sonuna gücüm yetmişti. Bugün tamamını okumaya ve dostlarına seni kendi sesinden dinletmeye geldim" ifadelerini kullanarak Sırrı Süreyya Önder’in sesinden kaydedilen şiiri paylaştı.