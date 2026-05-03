TIR dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü can verdi

Elde edilen bilgilere göre, İ.A.'nın idaresindeki TIR, sağanağın etkisiyle kayganlaşan Mara Mahallesi'ndeki yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yolda kayan TIR'ın dorsesi, karşı yönden gelen Mehmet Sarılı yönetimindeki otomobile çarptı.

Otobüs faciasında yürek burkan veda: Kazadan yaralı kurtulan 4 yaşındaki Sancar annesini sargılar içinde uğurladı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Mehmet Sarılı'nın cenazesi, morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri TIR sürücüsü İ.A.'yı gözaltına aldı. (AA)