Kuralsızlık bir can daha aldı! Yaşlı adam yaya geçidinde hayatını kaybetti

Kırklareli’de 70 yaşındaki Mustafa Sönmez, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Yaya geçidinde durarak yayaya yol verme sorumluluğunu yerine getirmeyen sürücü D.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli’nin Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Sönmez'e, D.S. (32) kontrolündeki otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ!

Meydana gelen kazada yaralanan Sönmez’e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI!

Yaya geçidinde durarak yayaya yol verme sorumluluğunu yerine getirmeyen ve kazaya sebep olan otomobil sürücüsü D.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)

