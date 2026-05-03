İtfaiye çaya düşen yavru köpek için seferber oldu!

Batman’ın girişinde bulunan köprünün altından gelen Batman Çayı’nda meydana gelen olayda, havlama sesi duyanlar, çayda yavru bir köpeğin mahsur kaldığını gördü.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ YAVRU KÖPEĞİ KURTARDI!

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven ve ip yardımıyla itfaiye eri Mehmet Aktan, köpeğin bulunduğu alana indi.

Çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan köpeğin bitkin ve aç olduğu belirlendi. Kurtarılan köpek, karnı doyurulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. (DHA)