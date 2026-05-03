BUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildi

BUDO’nun bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara'da seferler iptal: Deniz ulaşımına fırtına engeli

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 14.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), 15.30 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. (DHA)

BUDO HAKKINDA

Bursa Deniz Otobüsü olan BUDO, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılmış, İDO seferlerine alternatif olarak planlandı. Yıl boyunca Marmara Denizi feribot iskeleleri arasında seferler düzenleyen BUDO seferlerine zaman zaman ek seferler de ekleniyor.