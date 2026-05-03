Yanından geçenlere de aldırış etmedi! Mağaza önünden hırsızlık kamerada

İstanbul'un en popüler ilçelerinden biri olan Kadıköy'de, mağaza önünde güpegündüz yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEVRESİNDEKİ İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayında, iş yeri önüne gelen bir kadın, mağaza önünde sergilenen çantalara bakmaya başladı.

Beğendiği çantayı koluna takan kadın, bir süre çevresini kontrol ettikten sonra çantayı da alarak dükkanın önünden uzaklaştı.

HIRSIZIN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir süre sonra çantanın yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlığı tespit etti.

Görüntülerde kadının çantayı koluna takarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Hırsızlık yapan kadının ise rahat tavırları dikkat çekti. (DHA)