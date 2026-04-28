Metro ve tramvayda seri hırsızlık düzeneği: Sabıkalı şüpheliler tutuklandı

İstanbul’un en işlek ulaşım hatlarında 21 Mart ile 15 Nisan tarihleri arasında üç ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ve daha önceden suç kaydı olduğu belirlenen iki şüpheli, metro ve tramvay hatlarını kullanarak üç farklı turisti mağdur etmelerinin ardından tutuklandı.

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yaşanan hırsızlık olaylarının ilki, 21 Mart Cumartesi günü Şişli’deki metro istasyonunda meydana geldi. Mısır’dan turist olarak gelen M.T.’nin içerisinde bir miktar para, kredi kartları, kimlik ve pasaportunun bulunduğu cüzdanı çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında metro istasyonundaki güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

ŞÜPHELİLER İKİ HAFTA SONRA ŞİŞHANE’DE ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin ilk olayla ilgili çalışması devam ederken, 4 Nisan Cumartesi günü bu kez Şişhane Metro durağında bir hırsızlık daha yaşandı. Hindistan uyruklu K.M., metro durağında cüzdanını çaldırdı. Bu olaydan 11 gün sonra, 15 Nisan Çarşamba günü ise Fatih’teki T1 Tramvay hattı hedef alındı. Gülhane durağında Libya uyruklu E.J.E.Q’nin 7 bin 500 doları çalındı.

ÜÇ AYRI OLAYIN FAİLİ AYNI KİŞİLER ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her üç olayın da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Güvenlik kameraları ve saha çalışmaları neticesinde kimlikleri tespit edilen 46 yaşındaki R.C. ile 46 yaşındaki Y.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI BELİRLENDİ: İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında, emniyette daha önceden de suç kayıtlarının bulunduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.C. ve Y.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin metro ve tramvay duraklarında hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

