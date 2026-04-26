100 saatlik inceleme sonuç verdi: Kargo aracı hırsızları yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ne 22 Nisan Çarşamba günü kargo dağıtımı için giden Ö.F.U., hafif ticari aracını park ederek kontak anahtarını üzerinde bıraktı. Kargo teslimatını gerçekleştirip geri döndüğünde aracını yerinde bulamayan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aracın Yunuseli Mahallesi’nde olduğunu tespit ederek takibe aldı. Şüpheliler, polisin takip ettiğini fark edince kaçmaya başladı. Kovalamaca anları kameralara yansırken, çalınan araç bir süre sonra terk edilmiş halde bulundu.

Otel otel gezip hırsızlık yaptı

100 SAATLİK İNCELEME SONUÇ VERDİ

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. 42 farklı noktadaki 100 saatin üzerindeki güvenlik kamerası görüntüsü saniye saniye izlendi.

Yaya olarak kaçarken görüntülenen şüphelilerin; 25 ayrı suç kaydı bulunan S.A. ile 17 suç kaydı bulunan B.Ş. olduğu tespit edildi. İki şüpheli, saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Araçtan çaldıkları cep telefonu ve çok sayıda kargo ürünü ele geçirilerek Ö.F.U.’ya teslim edildi.

240 BİN TL CEZA VE TUTUKLAMA

‘Ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlarından toplam 240 bin TL idari para cezası uygulanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)