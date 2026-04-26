Suriye'den sıkılan kurşun sınırı aşarak Türk profesöre isabet etti!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu, Suriye'den ateşlenen uzun namlulu silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

SINIRI AŞAN KURŞUN NUSAYBİN'E ULAŞTI

Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Suriye’nin Kamışlı kentinde uzun namlulu silahlarla havaya ateş açıldı. Bu esnada sınırı aşan "yorgun mermilerden" biri, o sırada Nusaybin’de bulunan Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu'na isabet etti.

Prof. Dr. Ayfer Gözü Pirinççioğlu

Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Yatak odasına düştü

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Diyarbakır’dan ziyaret amacıyla ilçeye geldiği öğrenilen Pirinççioğlu, yakınları tarafından hemen Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; yapılan tetkiklerde vücuduna mermi çekirdeği isabet ettiği belirlenen akademisyen, genel cerrahi uzmanı bulunmaması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Buradaki tedavisi tamamlanan Prof. Dr. Pirinççioğlu taburcu edildi. Akademisyenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.