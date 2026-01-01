Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Yatak odasına düştü

Aydın’da yorgun mermi dehşeti: Yatak odasına düştü
Aydın’ın İncirliova ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısından içeri giren yorgun mermi, üst kattaki dairenin yatak odasına düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, gece yarısı İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 434 Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu, 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Ramazan Ö.’ye (64) ait dairenin terasından içeri yorgun mermi girdi.

Alçı panelden oluşan çatıyı delerek eve giren mermi, yatak odasında yatağın kenarına isabet etti. O sırada evin kızı Meltem Ö.’nün (35) yatağında uyuduğu öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, merminin birkaç santimetre farkla isabet etmemesi olası bir faciayı önledi.

Aile yaşanan olayla ilgili şikâyetçi olurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yorgun merminin nereden ateşlendiğinin tespit edilmesi ve sorumluların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:DHA

