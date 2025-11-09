Kayıp kedi, patisinde mermiyle geri döndü

Kayıp kedi, patisinde mermiyle geri döndü
Yayınlanma:
Zonguldak'ta kaybolduktan 2 ay sonra eve dönen kedinin patisine mermi bulundu. Patideki mermi ameliyatla çıkarıldı.

Zonguldak Kilimli ilçesinde, Seda Özkaya’nın baktığı sokak kedisi, bundan 2 ay önce birden bire kayboldu. Özkaya, kedisinin patisinin üstüne basamadığını fark etti. Tedavi için Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürülen kediye röntgen çekilince patisinde mermi olduğu görüldü.

kayip-kedi-patisinde-mermiyle-geri-dond-1006281-298542-1.jpg

"ÇEKİRDEĞİ ÜZERİNDEYDİ"

Mermi ameliyatla çıkarıldı. Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rıza Akçay, “Röntgenlerini falan çektik. Sonuç olarak, ameliyatını yaptık. Ameliyat başarılı geçti. Eski sağlığına inşallah kavuşacak. Yorgun mermi isabet etmiş. Çekirdeği zaten üzerindeydi. Onun için diyoruz zaten yorgun mermi. Gerekeni yaptık” dedi.

kayip-kedi-patisinde-mermiyle-geri-dond-1006284-298542.jpg

"4 SENEDİR BAKIYORDUK"

Kedinin sahibi Özkaya, “Kapıda bakıyorduk. 4 senedir bakıyorduk. 1,5- 2 aydır yoktu. ‘Herhalde öldü’ dedik. 2 gün önce diğer kedime yemek verirken bir baktım ki, bu geldi. Sevindim ama kolunun üstüne basamıyordu.

kayip-kedi-patisinde-mermiyle-geri-dond-1006283-298542.jpg

Biz de ‘herhalde kırık’ dedik. Buraya geldik, baktık ki kurşun çıktı. Kırık, kemiği çıktı zannettik ama kurşun isabet etmiş. O şekilde tedavisi yapıldı. Şimdi biz bakacağız, çatımızda bakacağız. Çatıya yer ayarladık ona. Sağlığına kavuştu çok şükür. 15 gün sonra kontrole geleceğiz, inşallah. Yorgun mermiymiş, hiç öyle bir şey tahmin etmedik.

kayip-kedi-patisinde-mermiyle-geri-dond-1006280-298542.jpg

Ama bizim mahallede zaten insanlar havaya atıyor. Saat kaç olursa olsun fark etmiyor. Büyük ihtimal onlardan isabet etti. Bunlara da bir tedbir gelmesi lazım bence” diye konuştu.

Kaynak:DHA

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Türkiye
Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Antalya’da korku dolu anlar! 30 metrelik falezlerden düştü
Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler
Kocaeli'deki yangında ölenlere yönelik skandal paylaşımlar pes dedirtti: Hakaret ve küfür ettiler
Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı
Alkol almayın uyarısı cinayetle sonuçlandı! Düğününe sadece iki hafta kalmıştı