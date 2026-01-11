Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, kentte ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.
ELEKTRİKLİ ŞOFBEN İÇERİSİNE UYUŞTURUCU GİZLENDİ
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.S, L.Ç, M.G, O.O. ve M.B'nin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda, bir şüphelinin evinde banyodaki elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 260 lira bulundu.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)