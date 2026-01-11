Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Yayınlanma:
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, kentte ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

kirklareli-uyusturucu-operasyonu.jpg

ELEKTRİKLİ ŞOFBEN İÇERİSİNE UYUŞTURUCU GİZLENDİ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.S, L.Ç, M.G, O.O. ve M.B'nin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, bir şüphelinin evinde banyodaki elektrikli şofben içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 260 lira bulundu.

Zehir tacirlerinden 'pes' dedirten yöntem: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlarZehir tacirlerinden 'pes' dedirten yöntem: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
İstanbul'daki dizi çekimleri için yeni dönem: Şehir üçe ayrıldı
İstanbul'daki dizi çekimleri için yeni dönem: Şehir üçe ayrıldı
Üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine demir parça düşen işçi hayatını kaybetti
Fabrika işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Fabrika işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti