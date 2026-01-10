Zehir tacirlerinden 'pes' dedirten yöntem: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar
Yayınlanma:
Kayseri'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
UYUŞTURUCUYU BEZE EMDİRİP KOLTUK BAŞLIĞINA GİZLEMİŞLER
Çalışmalar kapsamında Ankara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan polis ekipleri, koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Otomobildeki M.A.Ü. (46), H.M. (45), S.Ü. (51) ve İ.P. (44) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)