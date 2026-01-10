Zehir tacirlerinden 'pes' dedirten yöntem: Uyuşturucuyu bakın nereye saklamışlar

Kayseri'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu taşımacılığında kurnaz yöntem: Ev eşyası yüklü kamyonete saklamışlarUyuşturucu taşımacılığında kurnaz yöntem: Ev eşyası yüklü kamyonete saklamışlar

UYUŞTURUCUYU BEZE EMDİRİP KOLTUK BAŞLIĞINA GİZLEMİŞLER

Çalışmalar kapsamında Ankara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan polis ekipleri, koltuk başlığına gizlenmiş 7 parça halinde 4 bin 233 içimlik beze emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobildeki M.A.Ü. (46), H.M. (45), S.Ü. (51) ve İ.P. (44) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

