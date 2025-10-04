Avluda oyun oynuyordu: 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Adnan Menderes Mahallesi’nde evlerinin avlusunda oynayan 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ, iddialara göre yorgun bir merminin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuğun çığlıkları üzerine ailesi hemen harekete geçerek küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Adana’da asker kınasında kavga: 1 kişi bıçaklandı

Hastanede yapılan ilk muayenede, merminin çocuğun göz çevresine isabet ettiği tespit edildi. Tedavi sonrasında Ömer Faruk Dağ taburcu edilirken, aile fertleri, çocuğun kör olmaktan kurtulduğunu ifade etti ve olayla ilgili şüphelilerin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun yaralandığı evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.