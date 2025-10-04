Adana’da asker kınasında kavga: 1 kişi bıçaklandı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde gece saatlerinde bir asker kınasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ö. (46), bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ö., Yüreğir’deki hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın büyümesini önlemek için kalabalığı dağıtırken, kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.