Adana’da asker kınasında kavga: 1 kişi bıçaklandı

Yayınlanma:
Adana’nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen asker kınasında iki grup arasında çıkan kavgada B.Ö., bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde gece saatlerinde bir asker kınasında gerginlik yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ö. (46), bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Kayseri'de binada 'seramik' patladı: 50 kişi tahliye edildiKayseri'de binada 'seramik' patladı: 50 kişi tahliye edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ö., Yüreğir’deki hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir'de feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar varBalıkesir'de feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın büyümesini önlemek için kalabalığı dağıtırken, kavgaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

