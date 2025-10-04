Kayseri'de binada 'seramik' patladı: 50 kişi tahliye edildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairenin yer seramiklerinde meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Büyük bir gürültüyle gerçekleşen olay sonrası çökme riski ihtimaline karşı yaklaşık 50 kişi tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yapısal hasara rastlanmadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi’nde yaşandı. 1971 yılında inşa edilen apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yer döşemesindeki fayanslar patladı. Patlama sesini duyan bina sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Otoyolda can pazarı: Yolcu otobüsü TIR’a çarptı

BİNADA İNCELEME YAPILDI

Binada gözlemsel inceleme yapan yetkililer, herhangi bir yapısal sorun tespit etmediklerini belirterek kesin sonuç için mühendislik firması tarafından detaylı performans analizi yapılacağını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilisi, “Binanın yaşını da dikkate aldığımızda net karar veremiyoruz. Daha detaylı testler ve incelemeler gerekiyor. Şu an gözlemsel olarak yapısal hasara rastlanmadı” dedi.

"BOMBA GİBİ SES ÇIKTI"

Fayansların patladığı dairede yaşayan yabancı uyruklu A.K. ise yaşadığı korkuyu, “Bir anda seramik patladı. Bomba gibi ses çıktı. Çocuklar korkudan ağladı, hemen dışarıya çıktık. Duvarda çatlaklar oluştu” sözleriyle anlattı.

Yaklaşık 15 dairenin bulunduğu binada oturan 50 kişi tahliye edilirken, incelemelerin ardından yeniden evlerine girmelerine izin verildi. Olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatıldı.