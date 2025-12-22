Erdoğan görmesin diye konteyner kentler perdeyle kapatılacak iddiası!

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan 27 aralık tarihinde Hatay'ı ziyaret edecek. Erdoğan gitmeden önce 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan kentte, Antakya caddesi üzerinde bulunan konteyner kentin etrafının kapatılacağı iddia edildi. Konut teslim törenine katılacak olan Erdoğan öncesinde konteyner kentlerin önüne direkler çekildi.

"HAYIRDIR BU NEYİN HAZIRLIĞI"

Sözcü'de yer alan habere göre konu hakkında tepki gösteren CHP'li Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kaya, "Hayırdır bu neyin hazırlığı, gerçeği perdeleyerek kapatamazsınız" ifadelerini kullandı:

"Bu neyin hazırlığı? Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor diye yol güzergahlarındaki sair alanlarda düzenlemeler yaparak gerçek durumu perdelemekse amacınız, bu şekilde kapatamazsınız. Hatay'ın yüzölçümü 5.403 km. Ne yapacaksınız? Tüm Hatay'ı Erdoğan görmesin diye kapatacak mısınız? 6 Şubat'ta depremin yıldönümünde kent merkezinde protokol öncesi yollar asfaltlanıyor."

Kaya sözlerinin devamında da şu şekilde konuştu:

"Şimdi Cumhurbaşkanı gelecek diye geçiş güzergahlarında bir telaş. Bu şekilde mi Hatay'ın sorunları çözülecek? Hataylı ne yapmalı? Her gün Cumhurbaşkanı, bakan gelsin de çamur ve çukur içindeki yollarımız düzeltilsin diye mi beklesin? Aynı çalışmalar, düzenlemeler Hatay'ın arka sokaklarında neden olmuyor? Bunun adı hizmet değil, biten, tükenen bir iktidarın hezimetidir."