Otoyolda can pazarı: Yolcu otobüsü TIR’a çarptı

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç mevkisindeki Aslanlı Tüneli girişinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Osmaniye’den Gaziantep yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, TIR’a arkadan çarptı.

8 YOLCU YARALANDI

Kaza sonucu otobüste bulunan yolculardan 8’i yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambualnslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.