Otoyolda can pazarı: Yolcu otobüsü TIR’a çarptı

Yayınlanma:
Osmaniye’de yolcu otobüsünün Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken TIR’a arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç mevkisindeki Aslanlı Tüneli girişinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Osmaniye’den Gaziantep yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, TIR’a arkadan çarptı.

osmaniyede-yolcu-otobusu-tira-carpti-946151-280997.jpg

8 YOLCU YARALANDI

Kaza sonucu otobüste bulunan yolculardan 8’i yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandıAdana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambualnslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

osmaniyede-yolcu-otobusu-tira-carpti-946150-280997.jpg

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

