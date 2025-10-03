Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı civarında seyir halindeyken alev aldı.

YOLCULAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Alevleri fark eden sürücünün otobüsü durdurmasının ardından, araçta bulunan yolcular hızla tahliye edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.