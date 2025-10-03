Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Yayınlanma:
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alarak kullanılamaz hale geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen olayda, otobüsteki yolcuların zamanında tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı civarında seyir halindeyken alev aldı.
YOLCULAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Alevleri fark eden sürücünün otobüsü durdurmasının ardından, araçta bulunan yolcular hızla tahliye edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Yangın ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
OTOBÜS TAMAMEN YANDI
Yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)