İzmir'deki ölümlü kavgada 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 38 yaşındaki Ahmet Süz'ün darp edilerek hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüphelinin adli süreci tamamlandı. Cami Mahallesi Fabrika Yolu Sokak'ta meydana gelen ölümlü kavga sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri bitirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. (24) ve kardeşi B.Ç. (23), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanma kararı verilen isimler oldu. H.Ç. ve R.Ç. ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

3 KİŞİ SERBEST KALDI

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Olay, 19 Aralık'ta Cami Mahallesi Fabrika Yolu Sokak'ta Ahmet Süz ile bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana gelmişti. Darp edilerek yaralanan Süz, kaldırıldığı Bayındır Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis, kavgaya karıştıkları iddiasıyla toplam 7 kişiyi gözaltına almıştı.