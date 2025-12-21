Fenomen çift canlı yayında bıçakla kavga etti

Yayınlanma:
Tiktok'ta yayın yapan Cansu Tatlı ve Sinan Kaya, canlı yayında küfürlü ve bıçaklı kavga ettiler. İddialara göre kavga sırasında sadece Tiktok'ta canlı yayında olanlar değil çiftin iki küçük çocuğu da yaşananlara şahit oldu.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde Cansu Tatlı’nın Sinan Kaya’ya küfürler ettiği ve elindeki bıçakla üzerine yürüdüğü görüldü. Görüntülerde Sinan Kaya’nın ise “Beni mi öldüreceksin, kes l*n boğazımı” sözleri duyuldu. Yayın sırasında yaşananlar, sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı.

İddialara göre, kavga esnasında çiftin iki kız çocuğu da evdeydi. Yaşananların ardından Sinan Kaya, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Sinan Kaya, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Araba aldı, daha dün 12 bilezik aldı, artık bu dedi ki 'Sinan buraya kadar, bitti. Sinan'dan daha bir şey kazanamam. Ne yapmam lazım? Benim Sinan'a yol vermem lazım. 3 gündür hastayım, beni zorluyor ki ondan ayrılayım. Bilerek yapıyor. Ben artık anladım. Bu beni kullandı, atıyor dedim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

