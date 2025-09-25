Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem ve eşi hakkında inceleme başlatıldı! Maliye peşine düştü

Bursa'da araç kiralama ile emlak danışmanlığı yaptığı öğrenilen sosyal medya fenomeni Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, hakkında Maliye tarafından denetim başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında bir video yayınlayan Nevra Bilem, eşinin kendisine aldığını belirttiği kiloluk altınları 'Nişana hazırlanıyoruz' başlığıyla paylaşmıştı.

O görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, fenomen çiftin daha önce de benzer içerikler nedeniyle Maliye tarafından denetime tabi tutuldukları ve yüksek cezalar ödemek zorunda kaldıkları belirtildi.

OLAĞAN DIŞI PARA HAREKETLERİNE YOĞUNLAŞILDI

Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem hakkında söz konusu incelemenin sürdüğü ve çiftin hesaplarında olağan dışı para hareketlerine yoğunlaşıldığı bigisi edinildi.

Fenomen çifte yeni ceza ya da cezaların gündeme gelebileceği öğrenilirken, sosyal medyada kaynağı bilinmeyen kazançlarla hiçbir vergi ödemediği belirlenen ve lüks yaşamlarını ifşa edenlere yönelik ciddi incelemeler yürütüldüğü bilgisine de ulaşıldı.