Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem ve eşi hakkında inceleme başlatıldı! Maliye peşine düştü

Sosyal medyada yaptığı gösterişli paylaşımlarla tanınan Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, eşinin kendisine aldığı kiloluk altınları sergilediği videoyla Maliye'nin radarına girdi. Çiftin hesaplarındaki olağan dışı para hareketlerine yoğunlaşan denetim başlatıldı.

Bursa'da araç kiralama ile emlak danışmanlığı yaptığı öğrenilen sosyal medya fenomeni Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, hakkında Maliye tarafından denetim başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında bir video yayınlayan Nevra Bilem, eşinin kendisine aldığını belirttiği kiloluk altınları 'Nişana hazırlanıyoruz' başlığıyla paylaşmıştı.

nevra-bilem-video.webp

O görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, fenomen çiftin daha önce de benzer içerikler nedeniyle Maliye tarafından denetime tabi tutuldukları ve yüksek cezalar ödemek zorunda kaldıkları belirtildi.

OLAĞAN DIŞI PARA HAREKETLERİNE YOĞUNLAŞILDI

Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem hakkında söz konusu incelemenin sürdüğü ve çiftin hesaplarında olağan dışı para hareketlerine yoğunlaşıldığı bigisi edinildi.

nevra-bilem-altin.webp

Fenomen çifte yeni ceza ya da cezaların gündeme gelebileceği öğrenilirken, sosyal medyada kaynağı bilinmeyen kazançlarla hiçbir vergi ödemediği belirlenen ve lüks yaşamlarını ifşa edenlere yönelik ciddi incelemeler yürütüldüğü bilgisine de ulaşıldı.

Kaynak:Ekonomim

