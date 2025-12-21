Alacak kavgasında silahla vurulan futbolcu toprağa verildi

Sultanbeyli Belediyespor’un futbolcusu Uğurcan Bekçi (27), Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulmuştu. Kaldırıldığı hastanede yaılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bekçi, bugün toprağa verildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 17 Aralık günü meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) ile bir grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor takımında top koşturan Uğurcan Bekçi ile Bölek ve Aracı tabancayla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan kurtarılamadıSilahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan kurtarılamadı

Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi. Şüpheliler, suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, üzerinden 21 tabanca mermisi çıkan A.C.G. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ugurcan-bekci-kocaelispor.jpg

TOPRAĞA VERİLDİ

Kasığından yaralanan Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, dün öğle saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan Bekçi’nin cenazesi, İzmit ilçesindeki Yeşilova Merkez Camisi’ne getirildi.

kocaelispor-futbolcusu-ugurcan-bekci.jpg

Cenazeye, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Bekçi’nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Bekçi’nin tabutunun üzerine bir dönem sözleşme imzaladığı Kocaelispor ve 3 sezon formasını giydiği 24 Erzincanspor’un forma ve atkısı konuldu. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bekçi’nin cenazesi, Yeşilova Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

