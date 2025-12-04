“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Burak Saldıroğlu hakkında 8 Mayıs 2025’te yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle hazırladığı iddianamede Saldıroğlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istemişti.

Savcılık, paylaşımda adı geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile İstanbul 8. Sulh Ceza Hakiminin “hedef gösterildiğini” öne sürmüştü.

İddianamede, Saldıroğlu’nun söz konusu paylaşımında yer alan, “Çağlayan’da bir hayalet geziyor. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi, Akın Gürlek vs. adliyede kullandığı asansörde Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Başı eğik yürümek zorunda olduğu için baktığı kaldırımlarda Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Baktığı her duvarda, her sokakta, her insanda Ekrem İmamoğlu’nu görecek. Çünkü #imamoğluheryerde” ifadelerine yer verildi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Saldıroğlu 1 yıl ile 3 yıl arasında yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, yargılanan avukat Burak Saldıroğlu hakkında beraat kararı verdi.