Avukat Burak Saldıroğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasından beraat

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 48 gün hapis yatan avukat Burak Saldıroğlu hakkında beraat kararı verildi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'X' hesabının kapatılmasına yönelik tepkilerinin ardından 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla hakkında dava açılan Saldıroğlu'nun duruşması İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 20. Asliye Ticaret Mahkemesi salonunda görüldü.

Hakim Saldıroğlu hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Saldıroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir yurttaşın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada" ifadesi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 10 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

48 gün tutuklu kalan Saldıroğlu, hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine 27 Haziran’da tensiple tahliye edilmişti.