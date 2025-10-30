Son Dakika | Alman gazeteciden Erdoğan'a İmamoğlu sorusu!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'yi ziyaret etti. Merz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Merz, ortak basın toplantısı düzenlendi. Alman bir gazeteci, Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmak istediğini ve Merz'in de bunun için Kopenhag Kriterleri'ne uyulması gerektiği sözlerini hatırlattı.

Erdoğan-Merz toplantısında İsrail gerilimi! "Almanya soykırımı görmüyor mu?"

Merz "Türkiye’deki hukuk devleti ve yargı kararlarının işleyişi konusunda endişelerim dile getirdim Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği için Kopenhag kriterlerine uyumu şarttır" dedi. Erdoğan ise "Avrupa Birliği ile ilgili soruya biz Ankara kriterlerini uygularız uyguluyoruz bizim demokrasi sorunumuz yok" diye bir cevap verdi

Alman bir gazeteci de Erdoğan'a İmamoğlu'nun tutukluluğunu sordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan da soruya yanıt verdi. Erdoğan şunları dile getirdi:

"Öncelikle şu an itibariyle Türkiye'de bizim bu yaklaşımlar noktasında rahatız, huzurluyuz. Çünkü biz Kopenhag kriterleri noktasında hep şunu söyledik.

Kopenhag kriterleri bizim için olumsuz bir yaklaşım süreci değil. Eğer Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye'ye yaklaşılıyorsa, bizim de bunun karşısında Ankara kriterlerimiz vardır.

Ankara kriterleriyle biz Avrupa'ya ve dünyaya açılırız. Çünkü Türkiye sıradan bir Avrupa veya Asya ülkesi değil. Türkiye Avrupa'da, Asya'da her noktada bu süreci dünyada en iyi işleten ve işleyen bir demokrasi ülkesidir. Ve bu konuyla ilgili de herhangi bir sıkıntısı yoktur.

İkinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir sorunuz oldu. Herhalde Kim hangi makamda olursa olsun bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız.

Hangi makamda olursanız olun eğer hukuku ayaklar altına alırsanız yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır.

Eğer yapmazlarsa bu defa yolsuzluk, hırsızlık, her tür yanlış alıp başını gider. Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da bu süreci yargı kendisine tereddüt ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır.

Örneğin son dönemde mesela bir hakemler olayı çıkmıştır. Ve bu hakemler olayında da yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez.

Ne gerekiyorsa yapması lazım. Ve şu anda da bu yapılmıştır ve vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce şimdi çok da mutlu olmaktadır. Neler oluyor, neler demeye başlamıştır."

Özgür Özel İsviçre'de ayakta alkışlandı

MERZ: TÜRKİYE KOPENHAG KRİTİLERİNE UYMUYOR

Almanya Başkabakanı Merz de gazetecinin sorusuna yanıt verdi. Merz, Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri'ne uymadığını söyledi:

"Avrupa perspektifini ele aldık. Avrupa Birliği'ne giden yol Kopenhag Kriterleri'ne uyulmasından geçiyor. Türkiye'de verilen kararlar bu koşulları yerine getirilmiyor.

Yani hukuk devleti ve demokrasi konusunda Avrupa Birliği'nde anladığımız şekilde bu konuda bundan böyle de diyaloğun sürdürülmesi gerekecek.

Türkiye'nin önemli bir rol oynamasını istiyoruz ve böyle bir perspektif için Avrupa komisyonun da raporları gerekiyor. Bu sadece Almanya'nın değerlendirmesi değil, tüm AB'nin değerlendirmesi ve bu diyaloğu da bundan sonra da sürdüreceğiz.

Bu konuda ayrıntılı bir şekilde görüştük. Ben de endişelerimi ifade ettim. burada örneğin yargının bağımsızlığıyla bizim anlayışımızla bağdaşmayan konular olduğunu söyledim"

MERZ TÜRKİYE'YE GELMEDEN ÖNCE İMAMOĞLU GÜNDEME GELMİŞTİ

Alman hükümet sözcülerine olağan basın toplantısında Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye ziyareti hakkında sorular yöneltilmişti .

İmamoğlu'nun gündeme geldiği basın toplantısında Alman hükümeti şu açıklamayı yapmıştı: