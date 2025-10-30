Erdoğan-Merz toplantısında İsrail gerilimi! "Almanya soykırımı görmüyor mu?"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'ye yaptığı resmî ziyarette Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından törenle karşılandı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Son Dakika | Alman gazeteciden Erdoğan'a İmamoğlu sorusu!

Toplantıda bir Türk gazeteci Merz’e, Almanya’nın işgalci İsrail’e verdiği desteği ve Avrupa’daki Müslüman karşıtı saldırıları sordu:

“İsrail yaklaşık 2 yıldır sistemli bir şekilde Gazze'deki insanları öldürüyor. 20.000'den fazlası çocuk, 60.000'den fazla insan öldürüldü Gazze'de. Şehirler yok edildi. Milyonlarca insan mülteci konumunda ve siz İsrail'e desteğinizi sürdürüyorsunuz. Bu desteğinizin arkasında II. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yönelik Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik soykırım mı var? Bu yüzden mi desteğiniz devam ediyor? Ve siz geç ileride tarihin yanlış tarafında durduğunuzu düşünecek misiniz? Bunun endişesi içinde misiniz? Bunu merak ediyorum. Bir diğer sorum da Avrupa'daki yabancı düşmanlığı. 2024 yılında 3.000'den fazla Müslümana yönelik saldırılar gerçekleşti ve sadece Almanya'da değil Avrupa'nın genelinde de ne yazık ki bu artıyor. Buna dair bir adım atacak mısınız? Söylemsel veya eylemsel olarak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşlerini merak ediyorum.”

"ALMANYA İSRAİL'İN YANINDADIR"

Merz, Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği ve Gazze’deki sivil kayıplara ilişkin yaklaşımını şu sözlerle savundu:

“Federal hükümet İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail'in yanındadır, bu ülkenin yanında. Bu ülke milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir ülke haline geldi. Holokostu yaşamış olan birçok insan İsrail'e göç etmiştir ve bu nedenle Almanya her zaman İsrail'in yanında duracaktır.”

Merz İsrail'in yanın da olsalar fa he kararına saygı duymadıklarını söyledi. Fakat Merz, 7 Ekim'de İsrail ve Filistin arasındaki çatışmada açıkça İsrail'in yanında durduklarını ifade etti:

“Bu elbette İsrail hükümetinin her kararının saygı duyduğumuz ya da arkasında durduğumuz, eleştirmeden kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Biliyorsunuz ki önceki hükümetlerimizde eleştirdi ve benim hükümetim 7 Ekim'den beri İsrail devletinin yanındaydı ve Yahudi halkının yanındaydı.”

İsrail'in katliamlarına değinmeyen Merz, 'kendilerini savunma hakları vardı' diyerek şöyle devam etti:

“İsrail kendini savunma hakkını kullandı. Ve tek bir kararla gereksiz kurbanların önü kesilebilirdi. Hamas rehineleri daha erken bırakabilirdi ve silahları bırakabilirdi. O zaman bu savaş hemen sona ererdi.”

Merz, Gazze'deki çocuklara da 'üzüldüğünü' şu sözlerle iddia etti:

“Gazze'deki çocuklar, onların gerçekten beni çok üzen kaderleri... Birer Hamas'ın birer rehinesiydi. Umuyorum ki bunun artık sona ermesini ümit ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katkısı oldu. Bundan sonra da katkısı olacak. Umuyorum ki bundan sonra artık insanlar hayatlarını kaybetmeyecek; suçsuz çocuklar, kadınlar ve yaşlılar artık etkilenmeyecek.”

Merz, Avrupa’daki yabancı düşmanlığına dair soruya da şu yanıtı verdi:

“Almanya'da ve Avrupa'daki yabancı düşmanlığıyla mücadele ediyoruz. Sebebi ne olursa olsun bu düşmanlığın. Biz açık, özgürlükçü ve liberal bir ülkeyiz. Ülkemizde din özgürlüğü var ve bu şu anlama geliyor. Sadece Katolik ve protestan değil, tabii ki Müslüman dinine mensup olan insanlar da anayasanın koruması altında ve herkes için geçerli bu hak. Ülkemizin misafirleri için de geçerli ve Alman devleti de kişi hangi dine mensup olursa olsun, hangi etnik gruba olursa olsun, canının korunmasından sorumludur. Ve eşit bir şekilde herkes bu haklardan yararlanabilir.”

ERDOĞAN: HAMAS'IN ELİNDE BOMBALAR YOK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Merz’in açıklamalarına doğrudan karşı çıktı ve İsrail’in Gazze’deki eylemlerini sert bir dille eleştirdi:

“Sayın şansölyeye maalesef katılamıyorum. O da şudur. Bir defa bu süreç içerisinde ne yazık ki 60.000'i aşkın çocuk, kadın, yaşlı burada öldürülmüştür. Ve Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut, var ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur.”

"SOYKIRIM YAPILIYOR"

Erdoğan, Gazze'deki katliamı Almanya'nın nasıl görmezden gelebildiğini sordu:

“Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz? Bunlar Gazze'yi vurmak suretiyle bırakın vurmayı, orayı açlıkla, soykırımla terbiye etmenin hep gayreti içerisinde olmuştur ve hâlâ da bu devam etmektedir.”

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellediğini de Erdoğan şöyle ifade etti:

"Gazze'ye yiyecek gönderilmesi noktasında örneğin Kızılay'ımız oraya gıda yardımı yapamamaktadır. Böyle bir durumla da karşı karşıyalar. Kızılhaç devamlı tehdit altındadır. Bu da var. Ve biz şu ana kadar 100.000 tonun üzerinde oraya gıda yardımı ulaştırmaya çalıştık. Ama yeterli değil

Buraya bu yardımların devamı şart ve bu konuyla ilgili olarak Almanya'nın gerek Kızılhaç'ı, bizim de Kızılay'ımızı devreye sokmak suretiyle buradaki bu soykırımı, açlıkla terbiye edilme olayını sona erdirmemiz lazım. Bu bizim insani görevimizdir.

Ve ben inanıyorum ki Almanya, Türkiye ve bölge ülkeleri bu konuda üzerimize düşen görevi yapmak suretiyle buradaki katliama son vermemiz gerekecektir.”

Erdoğan, ateşkes ile ilgili süreci de takip ettiklerini şöyle anlattı: