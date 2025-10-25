Özgür Özel İsviçre'de ayakta alkışlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi Kongresi’ne ana konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında İsviçre’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Son derece mutlu ve onurluyum. Ayrıca Modern Türkiye'nin kuruluşunda büyük değeri olan Lozan Anlaşması'nın ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı ülkede bulunuyor olmaktan çok memnunum. Sözlerime başlamadan önce beni ana konuşmacı olarak buraya davet etme nezaketinde bulunan Sayın Sedric Weimer ve kıymetli eş başkan Mateo Maya teşekkürlerimi sunuyorum.”

İMAMOĞLU'NUN SELAMINI İLETTİ

Özel, konuşmasının başında cezaevinde tutulan belediye başkanlarını ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu hatırlatarak şöyle dedi:

“Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve hukuksuz biçimde hapiste tutulan diğer belediye başkanlarımızın selamlarını iletmek istiyorum.”

Konuşmasında uluslararası işbirliğine vurgu yapan Özel, “Bu kongre vesilesiyle buradaki birlikteliğimizin dünyada yükselen otoriterliğe karşı enternasyonal dayanışmayı güçlendirmek adına çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

CHP'nin Türkiye'nin en köklü partisi olduğunu belirten Özel, genel başkan olduğu günden itibaren uluslararası görüşmelere önem verdiğini ifade etti. Türkiye'deki demokrasi krizine dikkat çeken Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Avrupa'dan Türkiye'ye bakanlar... İktidar Partisi'nin Ana Muhalefet Partisi'ne daha önemlisi geleceğin iktidarına darbe yaptığı demokrasi krizi ile karşı karşıya olan bir Türkiye var. Diğer yanda ise askeri anlamda muazzam bir güvenlik kapasitesi ve savunma sanayisine sahip olan bir Türkiye var.”

"CHP İKTİDARI İŞ BAŞINA GELECEKTİR"

Özel, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu “demokrasi mi, güvenlik mi” ikilemine karşı CHP’nin çözümünü şöyle açıkladı:

“Bu ikiliği esas alarak bir yol haritası çıkarmaya çalışanlar şunu unutuyor. Türkiye'de muazzam bir halk desteği ve kararlılığıyla ilk seçimlerde hem güvenlik hem demokrasi diyen bir iktidar CHP iktidarı iş başına gelecektir.”

Özel, Türkiye'de CHP’nin halk desteğini artırarak büyüdüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Değerli yoldaşlar biz ilk seçimlerde Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağını biliyoruz. Tüm kamuoyu araştırmalarında 1. parti olarak çıkmamız iddiamızı doğruluyor.

Halkımızın demokrasiye olan inancını ve bağlılığını çok net bir şekilde görüyoruz. Biz demokrasinin yalnızca bir ülkenin değil tüm dünyanın temel meselesi olduğunu bilerek siyaset yapıyoruz.”

Küresel düzeyde demokrasilerin tehdit altında olduğuna dikkat çeken Özel, şunları söyledi:

“Dayanışarak dayanırsak tüm dünyada otoriterliğin yıkılacağını, dağılırsak tüm dünyada otoriterliğin galip geleceğini de biliyoruz. Bu gerçeği otoriterler de çok iyi bildiği için birbirlerini destekliyorlar.

Biz ise demokrasi, istikrar ve güvenliğin el ele olması gerektiği görüşündeyiz. İç politikada istikrarsızlık yaratan esas etkenin otoriterlerin kutuplaşma siyaseti olduğunu biliyoruz.”

Türkiye’de CHP'nin sadece direniş değil, çözüm sunduğunu belirten Özel, ekonomik kriz ve göç sorunlarıyla mücadelede sosyal demokrasinin önemine dikkat çekti:

“Türkiye'de ise Cumhuriyet Halk Partisi içeride otoriterliğe direnmekle kalmıyor, geniş bir demokratik ittifakla beraber hareket ediyor ve büyütüyor. Partimiz ekonomik krize ve diğer tüm sorunlara sosyal devletin ve kapsayıcı kalkınmanın önemini vurgulayan bir ekonomi programıyla çözüm önerileri sunuyor.

Otoriterliğe başka bir otoriterlik önerisiyle değil kapsayıcı bir demokrasi anlayışıyla cevap veriyoruz. Türkiye'de dünyadaki eğilimin aksine alternatif olarak sosyal demokrasi güçleniyor.”

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN PARÇASIDIR"

Avrupa ile ilişkiler konusuna da değinen Özel, Türkiye'nin Avrupa'dan dışlanamayacağını vurguladı:

“Biz Türkiye'yi Avrupa'nın doğal parçası olarak görüyoruz. Avrupa Birliği tam üyeliği savunuyoruz. Avrupa Güvenlik Mimarisi bağlamında bizler birer eşit ortağız. Türkiye'nin yalnızca bir güvenlik sağlayıcısı olarak görülmesini asla kabul etmiyoruz.”

Özel, mülteci anlaşmaları ve güvenlik konularının pazarlık konusu yapılmasına karşı çıktı:

“Biz yaşamsal meselelerin pazarlık konusu yapılmasına karşıyız. Dün mülteci pazarlıklarına nasıl karşı çıktıysak bugün de güvenlik ve demokrasinin pazarlık konusu yapılmasına karşı çıkıyoruz.”

Özgür Özel, Avrupa’nın anlamlı olabilmesi için evrensel demokratik ilkeleri savunması gerektiğini vurguladı:

“Avrupa Konseyi bu kıta üzerindeki tüm devletleri içine alan bir iradeyi temsil ediyor. O irade hukuksuzluğa, otoriterliğe karşı güçlü şekilde ses çıkarmak için vardır. Avrupa Birliği evrensel demokratik ilkeleri sahiplendiği ölçüde anlamlı bir birliktir.”

AYAKTA ALKIŞLANDI

Konuşmasını evrensel bir çağrıyla bitiren Özgür Özel, şu sözlerle ayakta alkışlandı: