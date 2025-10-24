Özgür Özel'den TELE 1'e kayyuma tepki

CHP lideri Özgür Özel, TELE 1'e el konularak kayyum atanmasına tepki gösterdi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, bugün sabah "Casusluk" iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde TELE 1'e kayyum atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TELE 1'e kayyum atanmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

"Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!

TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur.

Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!

TELE1 emekçilerinin yanındayız.

Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum.

TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!

Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

