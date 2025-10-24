Son Dakika | TELE 1 TV'ye kayyum atandı

Son Dakika | TELE 1 TV'ye kayyum atandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın genel yönetmenliğini yaptığı TELE 1 TV'ye kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'casusluk' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

Bu kapsamda Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE 1 televizyonuna TMSF kayyum olarak görevlendirdi.

Savcılığın karara ilişkin açıklamasına şunlara yer verildi:

  • "TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir."

whatsapp-image-2025-10-24-at-7-36-09-pm.jpeg

ANA HABER KESİLDİ

TMSF yetkililerin polis eşliğinde kanal binasına girmesiyle Ana Haber Bülteni yarıda kesildi.

Ana Haber Bülteni'nin kesilmesiyle yayına penguen ve kutup ayılarının yer aldığı belgesel servis edildi.

Edindiğimiz bilgiye göre kanaldaki gazeteciler, TMSF yetkililerinin binaya polis eşliğinde girmesine karşın kanal avukatlarının beklenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

