Son Dakika | TELE 1'e kayyuma Merdan Yanardağ'dan ilk tepki

'Casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE 1'e kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yanardağ, "Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir" dedi.

'Casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE 1'e kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Murat Taylan tarafından iletilen mesajında Yanardağ, şu tepkiyi gösterdi:

  • "Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1'i ve beni susturmak. Totaliter bir rejime doğru ülkenin sürüklendiğinin işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir. Türkiye'yi susturmak, halkı susturmak, tarihin akışını değiştirmek mümkün değildir."

Gözaltındaki Merdan Yanardağ, durumunun iyi olduğunu da belirttiği açıklamasını, halkın kendilerini yalnız bırakmayacağını inandığı vurgulayarak şöyle noktaladı:

  • "Ben iyiyim. Bu halkın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Hiçbir yalan, gerçekten daha güçlü olamaz. Bu bir zorbalıktır. Basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Bağımsız medyaya ve muhalif görüşlere tahammülsüzlüktür."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

