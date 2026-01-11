Kurşun yağdırıp uykuya daldılar: İstanbul'da 'kira intikamı' baskını

Kurşun yağdırıp uykuya daldılar: İstanbul'da 'kira intikamı' baskını
Yayınlanma:
Sarıyer Maslak Oto Sanayi'de bir boyacı dükkanına, iddiaya göre yüksek kira zammı intikamı nedeniyle silahlı saldırı düzenlendi. Dükkana 13 kurşunun isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli olaydan 10 saat sonra saklandıkları iş yerinde polis tarafından uyurken yakalandı.

Söz konusu olay, önceki gün gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Maslak Oto Sanayi içerisinde faaliyet gösteren bir boyacı dükkanının önüne gelen 3 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

istanbul-sariyerde-is-yerine-silahli-1109012-329223-001.jpg

Sabah saat 08.00 sıralarında dükkanını açmak üzere gelen iş yeri sahibi Cem Ç. (53), kepenklerde, camlarda ve iş yerinin iç kısmında kurşun izlerini fark etti. Bir önceki akşam saat 19.00’da dükkanı kapattığını belirten Cem Ç., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, dükkana toplam 13 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte saldırının yarattığı tahribat daha net bir şekilde görüldü.

istanbul-sariyerde-is-yerine-silahli-1109867-329223.jpg

VALİZDEKİ SİLAH VE UYUYAN ŞÜPHELİLER

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırganların Emrullah E. (43), Cihan A. (41) ve Gökhan K. (42) olduğu tespit edildi.

istanbul-sariyerde-is-yerine-silahli-1109009-329223-001.jpg

Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmadığı ve aynı oto sanayi sitesi içerisinde bulunan başka bir iş yerinde saklandıkları belirlendi. Harekete geçen Sarıyer Asayiş Polisi, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerinin kameralara da yansıyan baskını sırasında, içeri girildiğinde şüphelilerin uyumakta olduğu görüldü. Olaydan yaklaşık 10 saat sonra yakalanan şahısların bulunduğu iş yerinde yapılan aramada, bir valizin içerisine gizlenmiş ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

istanbul-sariyerde-is-yerine-silahli-1109010-329223-001.jpg

SALDIRININ HEDEFİ: EV SAHİBİNİN YEĞENİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularında saldırının gerekçesi de gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, tetiği çeken şüpheli Emrullah E., aynı oto sanayi sitesinde bir dükkan işletiyordu. Emrullah E.’nin, iş yeri sahibinin kiraya yüksek oranda zam yapmasına öfkelendiği ve bu duruma tepki olarak saldırıyı planladığı öğrenildi.

istanbul-sariyerde-is-yerine-silahli-1109015-329223.jpg

Saldırının hedefi olarak seçilen boyacı dükkanında ise Emrullah E.’nin ev sahibinin yeğeninin çalıştığı belirlendi. Şüphelinin, ev sahibinden intikam almak amacıyla yeğeninin çalıştığı iş yerine kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.

istanbul-sariyerde-is-yerine-silahli-1109018-329223-001.jpg

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyete götürülen Emrullah E., Cihan A. ve Gökhan K.’nın yapılan GBT sorgulamalarında toplamda 10 ayrı suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

